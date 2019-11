Napoli, Davide Ancelotti: “Non abbiamo giocato bene, dobbiamo migliorare”

Terza sconfitta in campionato per il Napoli, seconda in trasferta, e punti pesanti persi nella corsa ad un posto nella prossima Champions League.

All’Olimpico contro la Roma gli azzurri cedono 2-1 non senza rammarichi legati al pessimo approccio alla partita e alle occasioni non sfruttate nel finale di primo tempo sull’1-0.

Senza Carlo Ancelotti, squalificato, ad analizzare la partita ai microfoni di ‘Sky Sport’ è il vice, il figlio Davide: “Nel finale del primo tempo abbiamo giocato bene senza riuscire a capitalizzare le occasioni create. L’inerzia della partita era dalla nostra parte, ma non ne abbiamo approfittato. Purtroppo però nel complesso non abbiamo giocato bene”.

“Abbiamo avuto un rendimento altalenante e dobbiamo migliorare da questo punto di vista, come dobbiamo essere più ordinati in fase difensiva, anche se è difficile giocando ogni tre giorni – prosegue Ancelotti jr – Adesso pensiamo alla partita fondamentale per la stagione che ci attende in Champions contro il Salisburgo”.

Davide Ancelotti contesta poi la concessione del secondo rigore alla Roma: “Si vede che il difensore che va a contrastare un cross deve avere le mani dietro la schiena, è normale abbia il braccio largo: ce lo dicano che lo insegniamo in allenamento”.