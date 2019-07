Napoli, De Laurentiis: “James vuole solo noi, Icardi invece…”

Sta entrando sempre più nel vivo la sessione estiva di calciomercato. A fare il punto della situazione in casa Napoli, attraverso le colonne del Corriere dello Sport, ci ha pensato il presidente Aurelio De Laurentiis.

JAMES RODRIGUEZ – “James piace molto ad Ancelotti e noi siamo in attesa che venga formulata una richiesta più ragionevole. Lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid, che, dal nostro punto di vista, ha pretese troppo elevate. Ma il giocatore vuole il Napoli”.

RODRIGO – “Preferisce restare là in Spagna. Ce lo ha comunicato e noi prendiamo atto”.

ELMAS – “E’ un calciatore che teniamo molto in considerazione, ma prima dobbiamo completare qualche uscita per evitare un sovraffollamento, che non è mai produttivo”.

ICARDI – “Lui vorrà andare alla Juventus, ma in ogni caso io preferisco Insigne: di lui abbiamo bisogno, mentre là davanti con Milik e Mertens siamo coperti. Icardi è fortissimo, ma di lui si è parlato talmente tanto che sembra più anziano dei suoi ventisei anni”.