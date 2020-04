Napoli, De Laurentiis mette in cassa integrazione 30 dipendenti: è il primo club di Serie A a farlo

Mentre non si trova ancora una soluzione per il taglio degli stipendi dei calciatori di Serie A, il Napoli agisce e lo fa mettendo in cassa integrazione ben 30 dipendenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha così deciso.

Il Napoli è la prima società di Serie A che ha deciso di correre a questa soluzione per far fronte all’emergenza coronavirus. Il numero uno del club azzurro ha scelto questa strada per i 30 dipendenti del club che saranno in cassa integrazione per almeno due mesi. Sospesa dunque anche la modalità lavoro da casa, adoperata fino ai giorni scorsi. Oltre agli impiegati di ufficio fra i dipendenti ci sono anche i magazzinieri. La speranza è che presto possano riprendere gli allenamenti così che il ricorso alla cassa integrazione possa essere interrotto.