Napoli, De Laurentiis: “Sogno un San Paolo vibrante senza pista per l’Atletica. Mercato? Dovrebbe iniziare prima e finire prima…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dei temi caldi dell’ambiente azzurro. Mercato, stadio e non solo. Ecco le sue parole:

TEMPISTICHE – Alla Fifa e alla Uefa non interessano i campionati nazionali, pensano solo ai loro interessi da burocrati quali sono. Non capisco perchè, visto che la maggior parte dei campionati finiscono a fine maggio, le competizioni internazionali devono iniziare così tardi penalizzando gli allenatori dei club che tra i tornei e le ferie possono lavorare con alcuni calciatori solo poco prima del campionato. Il mercato dovrebbe iniziare dopo la fine del campionato. È inutile inizare il primo luglio quando tutti trattano già prima. Ma chi sono questi geni che inventano queste stupidaggini? È più corretto ridurre il mercato perchè i campionati iniziano già con dei mal di pancia. Il mercato andrebbe aperto dal 1° giugno al 10 agosto. Bisognerebbe armonizzare i calendari. In estate in tanti fanno i tornei estivi internazionali perchè conviene a tutti, ma i campionati europei dovrebbero partire insieme”.

VAR – “E’ stato creato per non far lamentare i club e non far fare dietrologia ai club. Quello che mi fa impazzire pè che l’arbitro va a vedere e poi decide lui. Ci sono x numero di persone che hanno già controllato, abbiamo perdere tempo ad aspettare l’arbitro che corre e va a vedere. Se fa parte della suspence, va bene, se fa parte dello spettacolo. Dobbiamo capire quando il Var deve scattare, ancora non è chiaro. Lo deve decidere la camera di verifica che ora vogliono unificarla a Coverciano pr una question di economia di costi. Se dev’essere di supporto all’arbitro, questi deve essere solo informato”.

SAN PAOLO – “Se sogno un San Paolo senza pista d’atletica? Certo. Immaginate un San Paolo senza pista. Tutti temono e rispettano il nostro tifo. Pensate cosa sarebbe adesso lo stadio con i tifosi vicini alla squadra in campo…”. “Sogno un San Paolo vibrante. Sarebbe un patrimonio e un bene per tutti”.

AMICHEVOLE – Sulla prima uscita stagione in programma contro il Benevento questa sera: “Un po’ impaurito. Loro sono più avanti nella preparazione. Inzaghi poi sarà motivato per superare il maestro. Sarà un super allenamento divertente per i nostri settantamila napoletani. Gli spalti sono tutti esauriti”.

OSPINA – Una parola anche per lutto che ha colpito David Ospina, il cui padre è deceduto quest’oggi: “Ti siamo tutti vicini. Sei un grande uomo. La tua grande forza e serenità di aiuterà a superare questo momento terribile”.