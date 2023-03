Napoli, Di Lorenzo: “Ho imparato regole della scaramanzia ma sullo scudetto…”

Il giocatore ha espressola propria opinione in primi sul campo europeo: "Per il calcio italiano è un segnale di riscossa importante e pure l'Inter avrà le sue chance contro il Benfica. Anche Juve, Roma e Fiorentina sono ancora in corsa nelle altre coppe: il nostro movimento sta rialzando la testa ed è un vanto per tutti. In Serie A ci sono squadre forti. Da fuori può sembrare diversamente, visto il vantaggio in campionato, ma noi sappiamo che il livello della Serie A è molto alto. Credo sia il Napoli che sta facendo qualcosa di incredibile"