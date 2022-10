Napoli, Di Lorenzo: “Segreto? L’addio di grandi giocatori ci ha responsabilizzato”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli , ha vinto il premio di Player of the match contro l'Ajax, sfida valida per la terza giornata di Champions League che ha visto gli Azzurri vincere con un netto 6-1. L'esterno ha parlato a Sky della prestazione dei suoi facendo anche riferimento alle partenze estive che ci sono state nella finestra di mercato.

UNITI - "Vittoria e premio di MVP? Sono contento, abbiamo fatto una grandissima vittoria giocando un grande calcio in uno stadio che regala grandi emozioni con un grande pubblico. Siamo contenti, è una grande serata. Attraverso il lavoro ci togliamo grandi soddisfazioni quindi non dobbiamo abbassare la guardia", ha detto Di Lorenzo. "Il segreto? L'ho detto in altre interviste: ho notato che si respira subito un'aria bella, positiva e ci sono tutte le carte per fare una grande annata. Sono andati via grandissimi giocatori e personalità e forse questo ha responsabilizzato tutti e stiamo venendo fuori alla grande. Nessuno si aspettava questo impatto dai nuovi. Siamo un grande gruppo, lo stiamo dimostrando partita dopo partita e l'importante è non smettere ma continuare su questa strada".