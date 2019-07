Napoli, Di Lorenzo si presenta: “Essere allenato da Ancelotti è un sogno”

Tra le non poche note positive di un Empoli retrocesso in B a testa alta e con tante recriminazioni, Giovanni Di Lorenzo non smette di sognare.

In tre anni l’esterno toscano è passato dalla Serie C alla Champions League con il Napoli. Una stagione in B, un’altra in A e subito il grande salto, meritato a suon di buone prestazioni e gol:

“Sono contento di essere qui, in questa grande squadra: è una bella sfida, darò tutto me stesso – ha detto Di Lorenzo in un’intervista a ‘Sky Sport’ – La speranza di tutti noi è quello di vincere qualcosa, la società sta allestendo una squadra importante. Stiamo lavorando bene per preparare la nuova stagione. Con Ancelotti ci stiamo conoscendo meglio, essere allenato da lui è una cosa incredibile. Il mister vuole terzini che sappiano attaccare bene e al contempo difendere, cercherò di seguire i suoi consigli e quelli di tutto lo staff”

Idee chiare anche sul numero di maglia: “Mi piace il numero 2, ma è occupato da Malcuit, quindi credo prenderò il 22”