Napoli, Elmas è sempre più vicino. Pandev approva: “Calciatore tecnico e quando ha l’occasione…”

Il Napoli non pensa solo ai colpi nel reparto offensivo, da Icardi a Lozano fino ad arrivare a James Rodriguez e Pépé. Insomma, le suggestioni non mancano, ma gli azzurri devono anche completare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti che in questo momento è piuttosto corta proprio in mezzo al campo.

Il club azzurro sarebbe vicino al colpo Elif Elmas, macedone del Fenerbahce che aveva attirato l’attenzione di diverse squadre europee. A benedire il suo acquisto da parte dei partenopei ci ha pensato il suo connazionale, ed ex Napoli, Goran Pandev che a Il Mattino ha spiegato brevemente le sue caratteristiche principali: “Un calciatore tecnico con una forte personalità. Quando ha l’occasione non ha paura di tirare e fare centro. Miglior qualità? Sicuramente la sua grande visione di gioco”.