Napoli, Fabian Ruiz: “Ancelotti tranquillo, ma se si arrabbia… Futuro? Penso a vincere l’Europeo…”

Intervistato dal ritiro della nazionale spagnola Under 21 dai microfoni di Radio Onda Cero, Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato del cammino delle Furie Rosse all’Europeo ma anche di mercato e della sua esperienza nel club partenopeo.

NAZIONALE – Adesso Fabian Ruiz è diventato un punto fermo della Nazionale U21 e maggiore: “Stiamo lavorando sodo e stiamo cercando di fare un gioco migliore di quello che abbiamo fatto finora”. Ma alla sua prima convocazione fu fermato da una brutta influenza: “Sono arrivato in ritiro che stavo molto male, mi sono dovuto fermare per diversi giorni. La verità è che ho passato un brutto momento e il gruppo e la mia famiglia mi ha trasmesso molta fiducia dicendomi che sarei tornato a vestire la maglia della Spagna se avessi continuato così”. E così è andata e Fabian Ruiz si è ritagliato un ruolo importante con la maglia del proprio Paese e la partita contro la Polonia, che ha permesso alla Spagna di terminare in testa al girone dell’Europeo ne è stata la conferma: “La partita contro la Polonia è da ricordare, è stato qualcosa di storico perché è stato difficile qualificarsi per le fasi finali”. “La dedica del mio gol era per Maria, la figlia di mio cugino, di 2 anni, ha avuto un brutto momento, è stata molto male ma ne è venuta fuori”.



NAPOLI – Spazio anche al club, ad Ancelotti e al suo futuro: “Mio futuro? Ora penso solo all’Europeo, alla partita di giovedì in modo da poter essere in una finale europea. Ancelotti? Un tecnico che ti dà fiducia, ti fa sentire importante ed è molto vicino ai giocatori. C’è una sorta di amore reciproco. Parliamo di un allenatore molto tranquillo, ma quando si arrabbia… E’ un uomo spettacolare. A Napoli ho fatto un piano di lavoro personalizzato per mettere massa muscolare ed è tornato utile”.