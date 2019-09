Napoli, Fabian Ruiz obiettivo concreto del Barcellona

Eric Abidal, dirigente del Barcellona, l’ha seguito da vicino nella partita di Lecce, apprezzandone il gran gol segnato dalla distanza e la prestazione in generale.

Fabian Ruiz è un obiettivo concreto per il mercato dei blaugrana della prossima estate. Ad anticiparlo è il Mundo Deportivo, che indica come la dirigenza e lo staff tecnico dei catalani siano convinti che l’ex centrocampista del Betis rappresenti il rinforzo ideale per il futuro visto che, alla luce dell’età di Busquets, Rakitic e Vidal, la mediana del Barça necessiterà di un’operazione di ringiovanimento, già iniziata la scorsa estate con gli acquisti di Arthur e De Jong.

Arrivato al Napoli nell’estate 2018 per 30 milioni, Ruiz si è quasi subito ritagliato un posto da protagonista nella squadra di Ancelotti e si è laureato campione d’Europa Under 21 con la Spagna nella scorsa estate.

Duttilità tattica, tecnica e senso del gol le qualità del giocatore apprezzate dal Barcellona, che già in passato era stato vicino all’acquisto di Ruiz quando il giocatore militava nel Betis, l’ultima nel gennaio 2018, poco prima che il Napoli pagasse la clausola di rescissione al Betis.