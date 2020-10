Napoli, focolaio coronavirus: salgono a 7 i contagiati

Non arrivano buone notizie per l’ambiente Napoli dove sarebbe in atto un vero e proprio focolaio di coronavirus. Non parliamo, per fortuna di mister Gattuso, della prima squadra, bensì del gruppo Primavera dove i contagiati sono saliti a ben 7.

Napoli, il comunicato

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Napoli ha annunciato che “il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito a una positività precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positività al Covid-19 di altri 6 soggetti”. Non certo una bella novità per la squadra azzurra che adesso dovrà fare anche molta attenzione a non contagiare la formazione di Serie A che sarà impegnata in Coppa e in campionato nei prossimi giorni.