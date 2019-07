Napoli, Gaetano: “Darei tutto per questa maglia”

Si è concluso con un pirotecnico 3-3 l’incontro amichevole tra Napoli e Cremonese. Agli azzurri non sono bastate le reti di Insigne, Verdi e Younes per avere la meglio sui grigiorossi, formazione di Serie B. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, si è fermato a parlare il difensore Gianluca Gaetano, il cui futuro, come confessato dal tecnico Carlo Ancelotti, è ancora incerto.

AMORE – “Abbiamo giocato contro una squadra forte, che nella scorsa stagione ha sfiorato i playoff e che è destinata a vincere il campionato di Serie B. Io sto facendo tutto quello che mi chiede l’allenatore, allenandomi al massimo. Amo Napoli e darei tutto per questa maglia”