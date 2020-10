Napoli, Gattuso: “Mazzata presa, adesso serve reagire. Per noi è un vantaggio giocare senza tifosi”

Vigilia di Europa League per il Napoli, che domani sfiderà la Real Sociedad, capolista in Liga. I campani non possono più permettersi passi falsi, il tecnico Gattuso lo sa e per questo ha fatto alzare la soglia di attenzione: “Per noi è un vantaggio giocare qui senza tifosi. Il mio contratto? Io sto bene a Napoli, voglio rimanere qua, penso che la soluzione la troveremo – ha spiegato Ringhio.

“La mazzata l’abbiamo presa. L’abbiamo giocata sotto ritmo, ma la partita è stata letta bene, abbiamo avuto l’80 per cento del possesso palla. Non abbiamo giocato con veemenza, soprattutto negli ultimi 20 metri”.

REAL SOCIEDAD – Gattuso ha parlato così della capolista in Liga: “Giocheremo contro una squadra forte, che vive di grande appartenenza, tanti giocatori vengono dal settore giovanile. Sul piano caratteriale è forte, per noi sarà un test importantissimo”, ha spiegato Gattuso, che ha descritto le qualità dell’avversario di domani sera. “Tengono bene il campo, in fase di non possesso bisogna stare attenti. Per noi è un vantaggio giocare qui senza tifosi. Bisogna fare una grande partita sia a livello tecnico sia temperamentale”.