Napoli, Giuntoli svela tutta la verità su Cristiano Ronaldo e Keylor Navas

Il dirigente azzurro ha fatto il punto sulle operazioni andate in porto e non solo.

Il mercato si è concluso da poco e tra le formazioni più attive in Italia c'è stata sicuramente il Napoli. Operazioni in entrata e in uscita ma anche alcune che, alla fine, non si sono concretizzate, per scelta e non solo. Tra queste anche quelle ipotetiche per Keylor Navas, portiere del Psg, e Cristiano Ronaldo. A parlarne nel dettaglio è stato a Radio Kiss KissCristiano Giuntoli, direttore sportivo del club partenopeo.

Sul mercato in generale e la rosa azzurra: "In primavera avevamo 4 giocatori in scadenza, ovvero Koulibaly, Ounas, Fabian Ruiz e Meret. Siamo arrivati ad un punto dove o rinnovavano o dovevano essere ceduti". Di questi, come noto, l'unico ad essere rimasto è il portiere Meret: "Ho sentito qualche accusa. Abbiamo sempre puntato su di lui. Ha perso due volte 40 giorni lo scorso anno. Quando lo comprammo ha perso 2 mesi. Con Ancelotti giocò più di Ospina. Poi per una ossessione sulla impostazione da dietro, ha giocato meno".

A proposito di estremo difensore, Giuntoli ha spiegato come mai non è stata conclusa l'operazione con Keylor Navas: "Avendo un buonissimo rapporto con il Psg che cercava un giocatore come Fabian Ruiz, abbiamo fatto una sorta di accordo di problemi reciproci. Volevamo affiancare Navas a Meret ma quando abbiamo capito che non era possibile farlo perchè c’era un disguido tra di loro, abbiamo avuto fortuna e siamo stati bravi a vendere Fabian Ruiz".

Un passggio anche sull'ipotesi Cristiano Ronaldo di cui era parlato nelle ultime ore di mercato: "Non c’è mai stata una trattativa, nessuno discute le qualità di Cristiano Ronaldo ma pensiamo di avere calciatori forti e ce li teniamo stretti".