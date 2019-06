Napoli, Hysaj ai saluti: l’agente vola verso Madrid

Elseid Hysaj è pronto a salutare il Napoli. Sull’esterno azzurro, da tempo, è forte l’interesse dell’Atletico Madrid di Diego Simeone. Nonostante l’inserimento anche della Roma, l’albanese vuole solo la Liga e la Champions League con i Colchoneros.

Ecco perché, come riporta Il Mattino, l’agente del terzino destro ex Empoli, abile anche sull’out opposto, è pronto a volare a Madrid in settimana per definire il passaggio del giocatore all’Atletico. Il ds dei Colchoneros, Berta, potrebbe alzare la proposta a 23 milioni di euro in modo da convincere De Laurentiis. A quel punto il club partenopeo sarà pronto per ufficializzare l’addio.