Napoli, Icardi apre agli azzurri e De Laurentiis prepara l’offerta!

Mauro Icardi ha capito che la sua carriera all’Inter è finita e che è ora di guardarsi intorno seriamente: la Juventus c’è, ma vuole aspettare il più possibile per strappare un prezzo ancora più basso per il suo acquisto. L’argentino però non sembra più intenzionato ad aspettare a lungo la strategia del club bianconero. Così secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Napoli ha incassato nelle scorse ore una prima vera apertura dall’argentino e da chi ne cura gli interessi. Nessuna trattativa ancora avviata, ma la disponibilità a parlare per capire se esistano i margini per trovare un accordo economico.

L’offerta per il giocatore potrebbe raggiungere i sette milioni di euro netti, raggiungibili anche attraverso l’inserimento di bonus facili da raggiungere per accontentare le richieste del clan Icardi. La svolta però potrebbe arrivare dal cambio della politica sui diritti di immagine già visto con Manolas e il bomber argentino ha dimostrato gradimento verso questa apertura.

Molto più facile potrebbe essere trovare un accordo con l’Inter nonostante gli ultimi contatti tra i due club risalgono a giugno. Prima di parlare con il club nerazzurro, De Laurentiis vuole il si del giocatore anche se è chiaro che vuole investire una cifra ben inferiore ai 70 milioni di euro richiesti dall’Inter.