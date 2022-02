Napoli, infortunio Politano e Lobotka: l’esito degli esami

Il comunicato del club

Non ci sono buone notizie per il Napoli per quanto riguarda le condizioni di Matteo Politano e Stanisalv Lobotka. I due calciatori si erano infortunati sabato nel big match contro l'Inter e saranno costretti ad uno stop importante che impedirà ad entrambi di essere a disposizione di mister Luciano Spalletti per le prossime sfide, compresa quella contro il Barcellona negli spareggi di Europa League.