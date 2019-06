Napoli, a breve la chiusura per James Rodriguez: i dettagli

E’ ormai quasi tutto pronto per il passaggio di James Rodriguez dal Real Madrid al Napoli. Il fantasista, dopo aver trascorso le ultime due stagioni con la maglia del Bayern Monaco, è pronto ad approdare alla corte di Carlo Ancelotti. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, la trattativa tra i blancos e gli azzurri è infatti ormai ai dettagli.

CIFRE – Queste le cifre dell’affare: 5 milioni per il prestito e 35 milioni per il diritto di riscatto. Il giocatore, nel caso non dovessero sorgere intoppi, raggiungerà l’Italia al termine della Copa America. Un’operazione che farà felice il tecnico dei partenopei, grande estimatore del colombiano, che ha già avuto alle proprie dipendenze al Bayern.