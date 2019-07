Napoli, Karnezis pensa in grande: “Voglio vincere un trofeo. Meret grande talento e su Ancelotti…”

Orestis Karnezis, portiere del Napoli, ha parlato dell’ambiente azzurro in vista della prossima stagione che è ormai alle porte. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il greco ha commentato la campagna acquisti del club ma anche le sue aspettative per il futuro.

FORTI – “Mercato? La squadra ha giocatori fortissimi, soprattutto davanti abbiamo giocatori di altissimo livello. La società sa cosa deve fare e farà di tutto per aiutare la squadra. Il mio sogno? Vincere un trofeo a Napoli sarebbe il top. Ho capito da subito come si vive il calcio in questa città. Tutti quelli che giocano qui meriterebbero di vivere questo sogno”, ha detto Karnezis.

CRESCITA – L’estremo difensore ha poi parlato del suo compagno di reparto, il giovane Alex Meret e del tecnico azzurro: “Meret ha un grande talento. La sua carriera dipende solo da lui. Ancelotti è un grande. Per noi calciatori è solo un onore. Fa sentire tutti importanti. Voglio rimanere qui. Sto benissimo in questo gruppo. Manolas e Koulibaly formano una coppia fortissima di difensori centrali”. E sulla crescita personale: “Quanto è importante la testa per un portiere? La testa è fondamentale, è la cosa più importante, bisogna restare sempre tranquilli, sereni, per prendere decisioni fondamentali per gli altri. Ma è proprio questo che ci fa crescere”, ha concluso il portiere greco.