Napoli ko in amichevole: il Benevento si impone per 2-1

Prima uscita stagionale amara per il Napoli. La formazione di Carlo Ancelotti è stata infatti battuta per 2-1 dal Benevento, formazione di Serie B guidata da Filippo Inzaghi. Al vantaggio azzurro di Callejon al 19′, i sanniti hanno risposto con Coda (34′) e Vokic (89′), regalandosi così un successo di prestigio. Per i partenopei, scesi in campo con una formazione sperimentale, un ko che non deve fare eccessivamente preoccupare: la strada che porterà all’inizio del campionato è infatti ancora molto lunga.

IL TABELLINO:

NAPOLI (4-4-2): Karnezis (46′ Contini); Malcuit (46′ Di Lorenzo), Maksimovic (46′ Tonelli), Luperto, Ghoulam (64′ Zanoli); Callejon (69′ Zerbin), Rog, Gaetano (64′ Palmiero), Younes; Tutino (73′ Sgarbi), Verdi (73′ Zedadka). All.: Ancelotti

BENEVENTO: (4-3-3): Gori; Maggio (46′ Gyamfi), Volta (46′ Antei), Caldirola (46′ Tuia), Letizia (68′ Sperandeo); Del Pinto (46′ Vokic), Viola (46′ Volpicelli), Tello (46′ Sanogo); Insigne R. (68′ Goddard), Armenteros (68′ Di Serio), Coda (46′ Improta). All.: F.Inzaghi

Marcatori: 20′ Callejon (N), 35′ Coda (B), 89′ Vokic (B)