Napoli, Koulibaly: “Penso di restare, ma ora sono concentrato sul Senegal. Quando tornerò in Italia…”

Inizia bene la Coppa d’Africa per il Senegal. Buon esordio vittorioso per 2-0 contro la Tanzania grazie alle reti dell’interista Keità e di Diatta. Al termine della gara, un altro ‘italiano’ Kalidou Koulibaly ha commentato il successo ma anche i rumors di mercato che lo vedono coinvolto.

Sul centrale del Napoli, infatti, si sarebbe scatenata un’asta tra Paris Saint-Germain e Manchester City con il club azzurro che, però, non avrebbe alcuna intenzione di cederlo. Intervistato da Goal, il difensore ha dichiarato: “Tutti parlano di me, ma io sto pensando solo al Senegal, perché questo è il mio obiettivo adesso e voglio raggiungere qualcosa di grande con la mia Nazionale. Se resterò a Napoli? Non lo so, credo di sì“. “Non voglio parlare del mio futuro, preferisco parlare del Senegal. Con questa vittoria abbiamo raggiunto qualcosa d’importante. Sono al 200% con la testa rivolta al Senegal e insieme ai 15milioni di senegalesi. Sono rilassato, voglio concentrarmi sulla Coppa d’Africa e poi tornare a Napoli e vedere cosa succede“, queste le parole di Koulibaly per il quale il patron degli azzurri De Laurentiis chiede oltre 100 milioni di euro.