Napoli, l’alternativa a James Rodriguez viene dal Barcellona

Continua il pressing del Napoli su James Rodriguez, fantasista colombiano in uscita dal Real Madrid. Il giocatore è un pallino del tecnico Carlo Ancelotti, che ha espressamente richiesto alla società di portarlo in azzurro, ma la trattativa, al momento, stenta a decollare. Ecco quindi che i partenopei, nel frattempo, si stanno guardando attorno alla ricerca di una valida alternativa, in modo da non farsi trovare impreparati in caso di fallimento dell’operazione.

IDEA MALCOM – Tra i nomi monitorati dal Napoli, secondo quanto raccolto da Sport Mediaset, vi sarebbe quello dell’esterno del Barcellona Malcom, vicino al passaggio alla Roma in passato, prima di approdare proprio ai blaugrana. Il brasiliano piace alla dirigenza azzurra, pronta ad andare all’assalto in caso di mancato arrivo di James.