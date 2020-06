Napoli, l’annuncio del rinnovo di Callejon è un fake: la moglie s’infuria

Di nuovo, in casa di José Maria Callejon, ci sono solo i baffetti sfoggiati durante semifinale e finale di Coppa Italia. Il futuro sembra invece scritto da tempo, ovvero l’addio al Napoli dopo sette stagioni, anticipato dai festeggiamenti dei compagni dopo la vittoria sulla Juventus.

Eppure, sui social nella mattinata di lunedì era circolata la notizia del rinnovo. Peccato che il profilo Instagram da cui è uscita fosse un fake che si autoproclamava “account ufficiale” dello spagnolo.

L’amore per Napoli resta intatto, ma la notizia e tutto ciò che vi era incluso non era vero al punto che la moglie dell’ex Real Madrid si è infuriata.

“Questo profilo è un falso – ha sottolineato la signora Callejon in una story su Instagram, questa autentica e scritta in spagnolo – Quanto poco sai di José per mettergli in bocca certe parole…”.

