Napoli-Lille, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 di oggi per una amichevole importante.

Redazione ITASportPress

Napoli-Lille si gioca oggi, mercoledì 21 dicembre alle ore 20 per una amichevole di lusso tra le due squadre. Le formazioni provano a tenersi in forma in vista della riprese dei rispettivi campionati, in Italia e in Francia.

Napoli-Lille, le ultime Gara amichevole tra Napoli e Lille in programma questa sera al Maradona, casa dei partenopei. Dalle 20 le due squadre proveranno a mettere in piedi un grande spettacolo per tenersi in forma in vista della ripresa dei campionati. Per i padroni di casa dovrebbero esserci in avanti Politano, Kvaratskhelia e Osimhen anche se potrebbe giocare Raspadori. Lobotka si conferma a centrocampo. In difesa Ostigard-Juan Jesus saranno centrali. Nei francesi Ounas, Cabella e Bamba potrebbero giocare a supporto di David.

Probabili formazioni e dove vederla — La sfida del Maradona tra Napoli e Lille sarà trasmessa in diretta TV e streaming. Per assistere alla sfida amichevole si potrà utilizzare DAZN, che trasmetterà l'incontro sia in TV che in streaming, o Sky. Con Sky, gli abbonati dovranno acquistare l'incontro per seguirlo. Napoli-Lille è un match infatti visibile in Pay per View (al costo di 9,99 euro). Per vedere su DAZN in TV il match servirà una Smart Tv oppure Google Chromecast o Amazon FireStick Tv.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka; Elmas, Politano, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti.

LILLE (4-2-3-2): Leo Jardim; Tiago Djalo, Fonte, Baleba, Diakite; Benjamin Andre, Angel Gomes; Ounas, Cabella, Bamba; David. Fonseca.