Napoli-Liverpool, le probabili formazioni e dove vederla

Azzurri e Reds in campo alle 21 per la prima uscita del girone di Champions League.

Redazione ITASportPress

Napoli-Liverpool si gioca questa sera, mercoledì 7 settembre alle ore 21, per la prima giornata del girone di Champions League. Al Maradona sarà spettacolo tra azzurri e Reds che si daranno battaglia per iniziare al meglio i rispettivi cammini in Coppa.

Napoli-Liverpool, le ultime

Padroni di casa del Napoli con qualche dubbio, specie in attacco. Spalletti dovrà valutare le condizioni di Lozano e soprattutto di Osimhen alle prese con alcuni acciacchi dopo la gara di campionato vinta contro la Lazio. In caso di loro assenza sono pronti Politano e Raspadori, in vantaggio su Simeone.

Il Liverpool di Klopp si affida ai migliori con Luis Diaz, Firmino e Salah pronti a cercare la via del gol. Alisson in porta e difesa titolare davanti a lui.

Probabili formazioni e dove vederla

Napoli-Liverpool si giocherà come anticipato mercoledì 7 settembre allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21:00.

La partita di Champions League tra il la squadra italiana e quella inglese sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Amazon Prime Video: per poterla vedere in tv, occorrerà scaricare l'app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console.

Per poter vedere la sfida del Maradona in diretta streaming sarà necessario utilizzare l'app di Amazon Prime Video, scaricarla anche su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito di Prime Video.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliot, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Luis Diaz. All. Klopp.