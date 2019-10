Napoli, Manolas chiama Ibrahimovic: “Sarebbe il benvenuto”

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Kostas Manolas ha ufficializzato la propria assenza anche contro la Spal, per poi parlare del momento della squadra e pure di mercato.

“SIAMO FORTI” – “Oggi non mi sono allenato, non ci sarò domenica contro la Spal, ho ancora dolore. Ho avuto una infrazione alla costola, vedremo nei prossimi giorni. Salisburgo? Abbiamo fatto la gara coraggiosa che serviva per vincere contro una squadra forte che in casa non perdeva da tempo. Con una vittoria a casa nostra abbiamo passato matematicamente il girone di Champions. Siamo molto forti e non l’abbiamo ancora mostrato appieno”.

INSIGNE LEADER – Una battuta anche sul “caso Insigne”, solo presunto secondo Manolas: “L’abbraccio di Insigne ad Ancelotti e l’abbraccio della squadra? Mi piace leggere tante cose, si catastrofizza facilmente, si parlava su Insigne, di litigi, ma se non litighi nello spogliatoio non è vivo. Non c’è mai stato un problema tra Insigne e il tecnico, lui è il nostro capitano, un giocatore fondamentale per il Napoli, se lui sta bene, vinciamo più facilmente.

NAPOLI COME ROMA – Manolas ha proseguito parlando del proprio ambientamento nella squadra e in città: “Ci sono similitudini tra Roma e Napoli: sono ambienti molto caldi, ti stanno vicino, ti stanno addosso, quindi questo ha facilitato il mio ambientamento. Sono abituato alla pressione e lo sono tanti miei compagni, c’è chi ha giocato nel Real Madrid o chi come Llorente ha vinto l’Europeo con la Spagna e c’è Koulibaly, cui voglio fare i complimenti per essere stato inserito tra i finalisti per il Pallone d’Oro: non è semplice per un difensore. Dopo due partite è stato criticato, ma è un giocatore fortissimo

“IBRA È IBRA” – Infine un invito a Zlatan Ibrahimovic, avvicinato al Napoli negli ultimi giorni: “È l’attaccante più forte che abbia mai incontrato, è un giocatore straordinario. Se arriva sarà il benvenuto”.