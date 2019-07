Napoli, Manolas: “Qui per vincere, possiamo interrompere il dominio della Juve”

E’ fin qui uno dei maggiori colpi di mercato del nostro campionato, che, insieme a Koulibaly, andrà a formare una delle coppie difensive più forti del torneo. Stiamo parlando di Kostas Manolas, passato dalla Roma al Napoli nelle scorse settimane. E il giocatore, in queste ore, ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

IMPRESSIONI – “Le prime impressioni sono positive: ci stiamo allenando con intensità, sempre con la palla tra i piedi. Siamo una squadra forte, molto tecnica. Il gol nella prima partita? Non è importante, ciò che conta è aiutare la squadra a centrare l’obiettivo”.

SCELTA – “Ho scelto Napoli perché è un club molto vicino alla Juve e che può fare un ulteriore salto di qualità. La scelta l’ho fatta per vincere. Possiamo interrompere il dominio dei bianconeri”.

KOULIBALY – “Kalidou è un difensore forte e ha mostrato il suo valore sia dentro che fuori dal campo. Spero di trovarmi bene insieme a lui, visto che una squadra si costruisce proprio dalla difesa”

NAINGGOLAN – “Radja è un ragazzo d’oro e per me, quando c’è con la testa, è uno dei giocatori più forti del nostro campionato. E’ uno dei miei migliori amici e gli auguro il meglio, se lo merita”.

DE ROSSI – “Daniele è un capitano vero, mi ha dato molto aiutandomi sempre con i consigli giusti. E’ un peccato che non possa chiudere la carriera in Italia. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Sono sicuro che farà bene, è un campione”.