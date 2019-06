Napoli, colpo in difesa: Manolas ad un passo

Vicinissimo a mettere un importante colpo di mercato, il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri, come riporta calciomercato.com, avrebbero infatti ormai in pugno Kostas Manolas, difensore della Roma. Ancelotti desidera infatti per la propria formazione un centrale di alto livello, con il greco che rappresenterebbe il profilo ideale.

TRATTATIVA – Manolas avrebbe trovato l’accordo sia con il Milan, altra società sulle sue tracce, sia con il Napoli. I rossoneri sarebbero però molto indietro nella trattativa con i giallorossi, a differenza degli azzurri, pronti ormai a chiudere. I partenopei sarebbero infatti pronti a versare nelle casse capitoline i 36 milioni della clausola rescissoria pur di portare il giocatore all’ombra del Vesuvio.