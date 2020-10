Napoli, Milik non ci sta: “Fuori da liste Serie A e Champions? Scoperto dai media…”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata in patria Arek Milik, attaccante del Napoli in rotta col club, ha parlato della sua esclusione da tutte le liste di questa stagione. Il centravanti polacco, al momento, risulta praticamente fuori dalla rosa dei giocatori di Gattuso.

Milik: “Fuori dalle liste? Scoperto dai media”

“Io fuori dalle liste di Serie A e Champions del Napoli? L’ho scoperto dai giornali, ma mi aspettavo una scelta del genere. Però la mancanza di comunicazione non è del tutto professionale”, ha detto Milik. “Sono stato capocannoniere negli ultimi due anni e ho dato sempre il massimo per questo club. Se parlerò con De Laurentiis? Ma anche se accadesse non so se potrà cambiare qualcosa. Vedremo. Io fino all’ultimo giorno sarà un professionista”.