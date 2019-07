Napoli, Milik: “Vogliamo vincere. Sarri? Dobbiamo rispettare la sua scelta…”

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Dimaro. Obiettivi per la prossima stagione, personali e di squadra, ma anche il mercato tra i temi affrontati dal bomber polacco che non si mostra affatto infastidito dai rumors che vorrebbero la società interessata ad un altro centravanti.

MIGLIORARE – “Vogliamo vincere da tanti anni ma non ci riusciamo. La Juventus ha fatto una grande stagione, soprattutto nei primi mesi quando vincevano tutte le partite. Per noi era difficile riuscire a starle dietro. Quest’anno, come sempre, vogliamo provare a vincere, poi vediamo che succede. Abbiamo un mister con grande esperienza. La mia ultima stagione è stata buona ma so che posso fare meglio, aiutare di più la squadra e segnare di più”. “Le voci su un nuovo attaccante? Io lavoro sul campo e sono concentrato su quello, non su quello che viene detto dai giornalisti. Non sto a pensare cosa dicono il presidente, l’allenatore e se vogliono comprare un nuovo centravanti. Sarri alla Juventus? Una sua scelta, lui è un grande professionista e dobbiamo rispettarlo”, ha concluso Milik.