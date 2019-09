Napoli, mossa anti Barcellona: si tratta il rinnovo di Fabian Ruiz

Il previsto assalto del Barcellona a Fabian Ruiz, annunciato dal Mundo Deportivo, non ha colto di sorpresa il Napoli e in particolare il presidente Aurelio De Laurentiis.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, da tempo la società azzurra ha fissato un appuntamento con l’entourage del calciatore per trattare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, con un adeguato ritocco all’ingaggio, pari attualmente a 1,5 milioni.

De Laurentiis punta a spostare la scadenza nel 2024, aggiungendo magari una clausola rescissoria per cautelarsi nel caso in cui i blaugrana o qualunque altro club decidesse di fare sul serio per il campione d’Europa Under 21, protagonista nella prima stagione al Napoli e destinato a ritagliarsi sempre più spazio.

Ruiz è un obiettivo del Barcellona già dal 2017, quando il Betis disse no ai blaugrana che proposero un prestito.