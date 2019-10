Napoli, nuova idea dalla Serie A per la difesa

L’asse di mercato tra Torino e Napoli potrebbe rafforzarsi a gennaio. Secondo quanto riportato in esclusiva da Europa Calcio, infatti, la società del presidente De Laurentiis sarebbe pronta a puntare su Nicolas Nkoulou per rinforzare già a gennaio un reparto difensivo che non ha sempre dato risposte positive nella prima parte della stagione.

Il centrale camerunese è reduce da un avvio di annata complicato da quando, dopo la partita d’andata del preliminare di Europa League contro il Wolverhampton, il giocatore si era chiamato fuori definendosi “non sereno”, probabilmente a causa delle voci di mercato sull’interessamento della Roma.

Reintegrato a fine settembre, Nkoulou potrebbe comunque lasciare il Toro a metà stagione. Il presidente granata Cairo valuta il giocatore tra i 15 e i 20 milioni, ma il Napoli potrebbe ammortizzare i costi attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica individuata in Lorenzo Tonelli, ai margini della rosa azzurra, che interessa al Torino.

I granata hanno fatto un sondaggio anche per Malcuit, che viene però al momento ritenuto incedibile dal Napoli.