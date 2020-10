Napoli, Osimhen ammette: “Avevo paura di venire in Italia. Gattuso? Vederlo dal vivo è un sogno realizzato”

Victor Osimhen si racconta e lo fa ai microfoni di TLN. Il centravanti nigeriano del Napoli ha parlato del suo approdo in Italia con la maglia azzurra confessando di essere stato, inizialmente, impaurito dall’Italia ed in generale probabilmente dalle aspettative che ci sarebbero state in Serie A nei suoi confronti.

Osimhen: “Per me è un sogno ma avevo paura”

“Per prima cosa, avevo un po’ paura di venire in Italia, non a Napoli in particolare, ma ho parlato prima con il mister e poi con il presidente. Prima ancora di firmare i tifosi mi hanno dimostrato moltissimo amore, quando sono arrivato ho visto ciò che mi dicevano riguardo la città, è fantastica”, ha detto Osimhen. “In questo modo, poi, è stato semplice per me prendere questa decisione”. E adesso che le cose sono iniziate, l’attaccante non ha dubbi: “Gattuso? Per me è un sogno che diventa realtà perché lo vedevo giocare e giocare per lui è un grande stimolo. Posso crescere non solo come giocatore ma anche come uomo e sono sicuro che migliorerò”.

E sulla gara contro la Juventus, al momento persa per 3-0 a tavolino: “So che per via della situazione causata dal Covid-19 non siamo potuti partire per Torino, noi eravamo tutti pronti perché era una delle partite più importanti della stagione. Non so, sicuramente non è stato bello non poter giocare ma guardiamo avanti”.