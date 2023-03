Napoli, Osimhen non si nasconde: “Scudetto e Champions. Sulla Premier League…”

Il centravanti dei partenopei non nasconde le ambizioni per questa stagione.

Redazione ITASportPress

Intervista al Corriere della Sera per Victor Osimhen, centravanti del Napoli. Nessun pelo sulla lingua e, contrariamente a quanto si è abituati a sentire tra le fila partenopee, anche poca scaramanzia.

"Se pensiamo a scudetto e Champions insieme? Siamo a marzo e c’è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio tutto, vogliamo tutto. Stiamo dando la nostra vita per raggiungere questo successo. Lo meritiamo, stiamo sacrificando ogni cosa per raggiungerlo. Ci siamo quasi, ma guai a distrarci proprio adesso. La nostra mentalità è sempre la stessa, in Italia e in Europa: imporci e vincere", ha detto Osimhen dopo aver parlato della gioia di aver avuto sette mesi fa sua figlia Hailey a cui vorrebbe dedicare i trofei.

"Segreto? Ci curiamo l’uno dell’altro, in ogni momento. Ciascuno dà la carica all’altro, e se qualcuno è in difficoltà siamo pronti a dargli una mano. C’è solidarietà, difficile spiegarla a chi non la vive. La convinzione di ognuno serve per la collettività. E quando ci credi ti senti forte, quando sei forte vinci. Poi c’è il mister che rappresenta il cervello della squadra. Sa una cosa a cui penso? Se un giorno dovessi fare l’allenatore mi piacerebbe essere come lui".

Non manca un passaggio sui rumors di mercato ed in particolare sulla Premier League: "Credo sia un’ambizione di tutti i giocatori. E chissà, un giorno... In questo momento, le assicuro, non mi sfiora neanche il pensiero. Mi distrarrebbe da una stagione bellissima. Solo Napoli. Punto".