Napoli, Ospina annuncia il colpo James Rodriguez? “Sarebbe felice di venire. Tutti conoscono il suo valore…”

Ore bollenti per il calciomercato. Anche a tanti kilometri di distanza, la Serie A e le possibili trattative si fanno sentire. In Brasile, dove la Colombia sta disputando la Copa America, arrivano importanti dichiarazioni dei diretti interessati. Dopo essere stato accostato a diversi club, James Rodriguez sembra essere destinato al Napoli.

A parlare del colombiano, è stato il suo connazionale David Ospina, portiere dei Cafeteros e del Napoli. Al termine della gara contro il Qatar, l’estremo difensore ha commentato in mixed zone il possibile approdo del numero 10 in azzurro: “Sappiamo chi è James e cosa rappresenta, sarebbe bellissimo averlo in squadra per raggiungere i nostri prossimi obiettivi. Lui sa che Napoli è una grande squadra e gli piacerebbe venire da noi. Prenderà la decisione migliore per la sua carriera. Ora James è concentrato sulla Copa America ma se l’affare si potesse fare sarebbe fantastico”.