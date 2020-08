Napoli, per Insigne possibile problema osseo: la speranza verso il Barcellona

In casa Napoli c’è tanta agitazione per le condizioni di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è uscito per un problema fisico nel match contro la Lazio, l’ultimo della stagione di Serie A. Il suo stato di salute preoccupa in vista della Champions League contro il Barcellona.

Insigne: problema osseo e non muscolare

Come scrive Repubblica, la diagnosi sull’entità dell’infortunio si farà attendere almeno fino a domani, quando saranno trascorse 36-48 ore quando sarà possibile definire il danno all’adduttore subito da Lorenzo Insigne. Le lacrime dell’attaccante della Nazionale avevano fatto pensare inevitabilmente al peggio, soprattutto in vista della gara del prossimo 8 agosto contro il Barcellona. La speranza è che il risentimento avvertito dal giocatore sia di natura più che altro ossea e non muscolare. Se fosse così, seppur col dolore, Insigne potrebbe stringere i denti ed eventualmente sottoporsi ad un’infiltrazione pur di giocare la sfida con Messi, la più importante della stagione.



