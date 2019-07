Napoli, pronta una maxi-offerta per Pépé con una contropartita nell’affare

Nicolas Pépé è uno dei nomi più interessanti e seguiti di questa sessione di calciomercato, l’ivoriano classe 1995 esploso al Lille con cui dal 2017 ha messo a segno 35 gol in 74 gare di campionato (22 nell’ultima stagione) è finito nel mirino anche del Napoli che lo sta prendendo seriamente in considerazione come alternativa, seppur ricopra un ruolo diverso da quello di James Rodriguez, pallino fisso del club di De Laurentiis.

Su Pépé la concorrenza però è davvero ampia. Il giocatore, che piaceva anche all’Inter, ha tanti estimatori in Premier League (Arsenal su tutte) e c’è soprattutto il PSG che potrebbe pensare a lui in caso di addio di Neymar. A complicare la trattativa c’è anche il prezzo già salito alle stelle. Secondo quanto riportato dal portale goal.com che cita il Corriere del Mezzogiorno, l’offerta che potrebbe presentare Giuntoli è di 60 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas. Un pacchetto molto interessante, ma che però potrebbe non bastare al Lille, desideroso di aspettare altre offerte e di alimentare un’asta.