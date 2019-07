Napoli, senti l’agente di Malcom: “Non è una pista calda, ma vicini a chiudere per Meriah”

Al Napoli nelle ultime ore è stato accostato anche il nome di Malcom, esterno brasiliano del Barcellona che dovrebbe essere ceduto considerando l’acquistato di Griezmann e gli spazi che per forza di cosa saranno sempre meno.

Il suo agente Miki Boraoui, intervistato dal portale calcionapoli24.it, ha spiegato la situazione del suo assistito: “Interesse del Napoli per Malcom? E’ una squadra importante, vediamo: il calcio è imprevedibile. In questo momento non è una pista molto calda, sono altri gli interessi ma nel calcio non si sa mai…”.

Poi l’agente ha svelato una trattativa a sorpresa che sarebbe addirittura vicino alla conclusione: “Incontrerò il Napoli ma non per parlare di Malcom: vedrò il Napoli a breve per Yassine Meriah. E’ un difensore tunisino, centrale del’Olympiacos: pista molto calda e potremmo essere vicini ad un accordo. Posso dire che è una trattativa molti vicina alla conclusione. Prezzo? Quattro milioni. Altri club? In Italia no; in Francia c’è solo il Marsiglia e un paio in Premier”.