Napoli, senti Osimhen: “Mi ispiro a Drogba. Giocare dove ha giocato Maradona è un sogno”

C’è grande entusiasmo attorno al nuovo arrivato in casa Napoli Victor Osimhen. L’ex calciatore del Lille si è presentato a suon di gol e prestazioni ottime nelle prime uscite amichevoli della stagione. Adesso, arriva il bello con l’inizio della Serie A. Intervistato dal sito della CAF, la Federcalcio Africana, l’attaccante si è raccontato a 360°.

Osimhen: da Drogba a Maradona…

“Drogba è sempre stato il mio idolo e gli sono molto grato. Sceglierlo come modello in quel ruolo, fin da piccolo, è stato molto utile”, ha spiegato Osimhen sulla sua fonte di ispirazione. “Non l’ho mai incontrato, non vedo l’ora di farlo e avere una sua maglia autografata: sarebbe un sogno che si avvera”. Da un sogno ad un altro. Parli di Napoli e non puoi non nominare Maradona: “Giocare nel club in cui è stato lui è fonte d’ispirazione. Qui è un idolo, ci sono sue foto ovunque. Penso sia il migliore e calcare lo stesso prato dove è sceso in campo Diego per me è un sogno”.

E poi sull’arrivo al Napoli e il rapporto con mister Gattuso e il patron De Laurentiis: “In molti dicevano che sarei andato in Premier League ed è vero che ho ricevuto molte offerte interessanti, ma Napoli è la scelta migliore per il tipo di calciatore che voglio essere in futuro e per la carriera che intendo avere. Napoli è il club di cui ho bisogno per arrivare in alto”. “Il mio rapporto con mister e presidente? Positivo, prima di accettare ho parlato con entrambi. Mi hanno convinto ulteriormente a firmare per il Napoli. Voglio ripagare la loro fiducia”.

CURVE MOZZAFIATO PER LA BELLA SPORTIVA