Napoli, sfuma Fekir: il francese al Betis Siviglia

Sfuma l’opzione Nabil Fekir per il Napoli. Il centrocampista francese, come raccolto dal Mundo Deportivo, è infatti atterrato nel pomeriggio all’aeroporto di San Pablo a Siviglia, dove sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Betis. Da quanto si apprende, gli spagnoli verseranno al Lione 22 milioni di euro più 2 di bonus per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore, il quale manterrà un 20% di percentuale sull’eventuale futura rivendita (un altro 15% andrà al club francese) e guadagnerà 3,5 milioni a stagione per i prossimi 5 anni.

Per Fekir, nel giro della Nazionale francese, sarà la prima esperienza lontano da Lione, club nel quale era approdato già nel 2011.