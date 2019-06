Napoli, si avvicina il colpo per la difesa

Grandi manovre in casa Napoli. Gli azzurri, chiamati a programmare la prossima stagione, sono infatti molto attivi sul mercato, animati dalla volontà di portare all’ombra del Vesuvio giocatori di primo livello. Mentre Aurelio De Laurentiis sta portando avanti la trattativa per James Rodriguez, la dirigenza partenopea è ormai vicina a far approdare alla corte di Carlo Ancelotti un top player per la difesa.

MANOLAS – Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, Kostas Manolas è infatti a un passo dal Napoli. Il greco verrebbe prelevato dalla Roma per una cifra di 36 milioni di euro, mentre il giocatore firmerebbe un quinquiennale da 4 milioni annui.