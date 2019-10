Napoli, sospiro di sollievo per Allan: il messaggio su Instagram

Quel contrasto in scivolata con un avversario per rifugiarsi in angolo dopo la pericolosa punizione di Ilicic aveva preoccupato tutti e del resto vedere dolorante a terra Allan, il combattente del centrocampo napoletano, non è scena consueta.

Il brasiliano aveva lasciato il campo sorretto dai componenti dello staff medico, ma alla fine gli esami strumentali cui si è sottoposto l’ex centrocampista dell’Udinese hanno escluso fratture o lesioni ai legamenti.

Il comunicato parla di un “trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo”. I tempi di recupero sono da definire, ma sembra certo che Allan potrà tornare a disposizione di Ancelotti solo dopo la sosta di novembre.

Allan ha ringraziato attraverso una Story su Instagram i tifosi che si erano preoccupati per le sue condizioni: “Grazie a tutti per i vostri messaggi. Grazie a Dio è stato solo un grande spavento, nulla di grave. Sto già lavorando per tornare prima possibile”.