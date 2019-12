Napoli, spogliatoio in crisi: il retroscena sulla festa di compleanno di Maksimovic

Continuano ad emergere notizie sulla festa di compleanno di Nikola Maksimovic. Il difensore del Napoli avrebbe organizzato una serata alla quale hanno partecipato solamente 6 compagni. Lo riporta Repubblica che conferma i rapporti sempre più complicati nell’ambiente partenopeo.

Stando a quanto si apprende, pure lo staff tecnico avrebbe disertato la serata in onore del centrale. Voci che no fanno altro che peggiorare una situazione già molto pericolosa che vede il club di De Laurentiis in crisi, di risultati e non solo. La sfida di campionato di sabato sera contro l’Udinese potrebbe essere un’ultima spiaggia, non solo per Ancelotti – a rischio esonero -, ma anche per i rapporti tra compagni.