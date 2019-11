Napoli, spunta il nome di un possibile traghettatore in caso di esonero di Ancelotti

Le ultime sette partite prima della pausa natalizia, tra campionato e Champions League, decideranno il futuro di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli, ma qualora la situazione dovesse precipitare prima, con una serie di risultati negativi, il tecnico emiliano potrebbe anche andare incontro a un clamoroso esonero.

Del resto i rapporti con il presidente De Laurentiis si sono in parte incrinati dopo la gestione di squadra e allenatore al ritiro ordinato dalla società dopo la sconfitta di Roma e interrotto dal gruppo al termine della gara contro il Salisburgo.

Ancelotti sta provando a mediare tra società e squadra, ma a parlare sarà il campo. Ebbene, qualora il Napoli inanellasse una serie di risultati negativi, secondo quanto riportato da Tuttosport De Laurentiis potrebbe scegliere di affidarsi a Gennaro Gattuso.

L’ex allenatore del Milan è in attesa di una nuova opportunità professionale e dopo aver rifiutato il Genoa sarebbe allettato dalla possibilità di sedersi sulla panchina del Napoli, anche se per pochi mesi come traghettatore, subentrando ad Ancelotti, maestro di “Ringhio” ai tempi del Milan.