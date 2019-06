Napoli, svolta Insigne: l’Atletico Madrid torna all’assalto

Lorenzo Insigne lontano dal Napoli. Sembra quasi un’eresia per un napoletano doc come l’attaccante, ma le vie del mercato sono infinite. Dopo aver messo a tacere in passato alcune indiscrezioni, ecco che un nuovo assalto dell’Atletico Madrid riaccende la vicenda di mercato.

Secondo quanto riporta Il Mattino, i Colchoneros di Simeone avrebbe provato un nuovo affondo, trovando, nel Napoli e in Insigne uno spiraglio. In tal senso fondamentale l’intervento del procurato del giocatore Mino Raiola con il quale la società spagnola avrebbe già parlato. Una precedente offerta di 55 milioni era stata ritenuta troppo bassa da De Laurentiis, ma a fronte di un’ulteriore proposta, questa volta più vicina agli 80 milioni richiesti, anche un simbolo di Napoli come Insigne potrebbe salutare. Come scrive il quotidiano, anche allo stesso calciatore di Frattamaggiore non dispiacerebbe un club blasonato come quello spagnolo, soprattutto a fronte di un’offerta di ingaggio da 6,5 milioni di euro all’anno per 5 stagioni.