Napoli, ufficiale il rinnovo di Lobotka: sarà azzurro fino al 2027

Una notizia tanto attesa che trova finalmente l'ufficialità: Stanislav Lobotka sarà un giocatore del Napoli ancora per molto. Il centrocampista, pedina fondamentale per le rotazioni a centrocampo di Luciano Spalletti, ha deciso di rinnovarne il contratto fino al 2027, con opzione per un altro anno. Prolungamento contrattuale che spegne le voci di mercato che si stavano alimentando e allo stesso tempo la società azzurra ha voluto consegnare un attestato di fiducia al calciatore che potrà esprimersi al meglio fino al termine della stagione.

I NUMERI IN STAGIONE - A rendere ufficiale il prolungamento del contratto è stato lo stesso club campano tramite profili social. Stanislav Lobotka è un vero e proprio faro per il centrocampo del Napoli e a confermarlo sono i numeri: 34 presenze da titolare in stagione, di cui 27 in campionato, 7 in Champions e 1 in Coppa Italia. Tanta quantità e qualità in mezzo al campo da parte dello slovacco, sempre a disposizione dei compagni al posto ed al momento giusto.