Napoli, ultimatum ad Ancelotti: Reja o Prandelli pronti come traghettatori

Potrebbe non ‘mangiare il panettone’ Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli. Almeno stando a quanto riferito da Il Mattino per il quale le prossime partite del club azzurro sarebbero decisive per il futuro del tecnico. Sabato l’Udinese in campionato, poi la sfida contro il Genk in Champions League. Già in caso di mancata vittoria contro i friuliani, il presidente azzurro De Laurentiis potrebbe anche pensare di sostituire Ancelotti.

IPOTESI – Stando a quanto si apprende, ci sarebbero diverse difficoltà a trovare un allenatore al posto del tecnico di Reggiolo. L’idea di De Laurentiis sarebbe quella di affidare la squadra ad un traghettatore almeno fino a giugno. Gattuso, nome in cima alla lista, non sarebbe interessato ad un ruolo simile. Ecco perché sarebbero spuntate due ipotesi: Edy Reja, ct dell’Albania, e Cesare Prandelli. Piste che rimangono solo idee, almeno fino all’esito della gara di campionato del Napoli, quando il campo dirà se Ancelotti avrà ‘salvato la testa’.