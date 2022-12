Napoli-Villarreal, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:30 per l'amichevole di lusso.

Redazione ITASportPress

Napoli-Villarreal si gioca oggi, sabato 17 dicembre 2022 alle ore 20:30. La formazione italiana e quella spagnola saranno impegnate in un'amichevole di lusso per tenersi in forma e arrivare alla ripartenza del campionato al top.

Napoli-Villarreal, le ultime La squadra di Luciano Spalletti ha disputato due gare durante il ritiro in Turchia con due vittorie contro Antalyasport e Crystal Palace e ora si prepara ad affrontare una squadra europea di prestigio come il Villarreal. Il Napoli potrà contare su Kvaratskhelia che dovrebbe supportare nel tridente offensivo con Politano, il bomber Osimhen. In mezzo al campo Ndombele con Lobotka. In difesa, tolto Kim, ancora in vacanza, ci saranno Juan Jesus e Ostigard davanti a Meret.

Gli spagnoli di mister Setiene si affideranno a Chukwueze, Moreno e Morales in attacco.

Probabili formazioni e dove vederla — L'amichevole tra Napoli e Villarreal si giocherà oggi, sabato 17 dicembre e si potrà vedere in TV su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma streaming per vedere in televisione l'incontro potranno sfruttare una Smart TV o dispositivi come Playstation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire Stick e Timvisionbox. La partita dei partenopei contro gli spagnoli sarà trasmessa anche su Sky sul canale Zona DAZN (214), visibile però solo per chi ha attivato la promozione. La telecronaca del match è affidata ad Alessandro Iori e Dario Marcolin.

La gara dello stadio Maradona si potrà vedere anche su Sky, con canale di riferimento Sky Sport (numero 251) e non fa parte dell'abbonamento ma potrà essere acquistato in pay per view al costo di 9,99 euro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

VILLARREAL (4-3-3): Reina; Kiko, Albiol, Mandi, Mojica; Capoue, Parejo, Trigueros; Chukwueze, Moreno, Morales. Allenatore: Setién.