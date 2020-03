Nasce la “Quarantena League”: le stelle si sfidano su Fifa 2020

Di fronte all’allarme Coronavirus, il calcio non può che fermarsi. Tuttavia non è destinato ad essere sospesa la versione virtuale del gioco più famoso al mondo. Le Iene hanno deciso di organizzare il primo torneo calcistico in cui non sarà necessario uscire di casa perché si svolgerà interamente con il videogioco Fifa 2020. Il programma chiamato “Quarantena League” verrà trasmesso su Italia 1 alle ore 12 di giovedì. Si sfideranno tantissimi campioni di ieri e di oggi: i fratelli Mario ed Enock Balotelli, Marco Materazzi, i fratelli Fabio e Paolo Cannavaro (in collegamento dalla Cina), Ciro Immobile, Andrea Pirlo, Ciro Ferrara, Massimo Oddo, Sandro Tonali, Bernardo Corradi, Luca Pellegrini, Lyanco, Cristian Zaccardo, Davide Zappacosta, Armando Izzo, Andrea Petagna, Alessio Cerci, Enrico Brignola, Sebastiano Esposito, Adjapong e Javier Pastore. A commentare le partite ci saranno Pierluigi Pardo e la Gialappa’s Band. I sorteggi si svolgeranno da casa Marcuzzi e casa Savino. Il torneo terminerà il 23 marzo.