Nasce l’European Solidarity Cup: Inter, Bayern Monaco e Real Madrid protagoniste

Nasce l’European Solidarity Cup – Football for Heroes. Questo il nome della nuova manifestazione che vedrà protagoniste tre big del calcio mondiale. Inter, Bayern Monaco e Real Madrid hanno annunciato il nuovo triangolare per il 2021, che ha l’obiettivo di rimarcare l’importanza della solidarietà e della coesione tra i Paesi europei. I ricavi delle partite del torneo saranno devoluti alle strutture sanitare soprattutto dopo l’emergenza coronavirus che ha colpito l’intero globo.

European Solidarity Cup: la formula

Come reso noto dai club, l’European Solidarity Cup verrà giocata una volta che sarà consentito nuovamente ai tifosi di poter assistere ai match dal vivo, e dunque allo stadio. Per questa ragione, ad oggi non c’è certezza alcuna sulle date degli incontri ma dovrebbero iniziare tutti nel 2021 quando la situazione, si spera, si sarà normalizzata. Quello che è sicuro, invece, è la formula della competizione. Ogni turno sarà in una delle tre città. L’Inter affronterà il Bayern Monaco a Milano, i tedeschi sfideranno il Real Madrid a Monaco e i blancos inviteranno al Santiago Bernabeu la squadra italiana. Il tutto, col solo scopo di fare del bene e portare sorrisi alle persone oltre che finanze utili alla sanità.

Inter, le parole di Zhang

Sul sito ufficiale dell’Inter, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha voluto commentare l’importanza di tale iniziativa promossa dalle tre società: “La pandemia di Covid-19 ha colpito con grande forza le popolazioni di tutto il mondo. Con questa iniziativa vogliamo ringraziare il personale sanitario, che è stato essenziale per permetterci di tornare a guardare al futuro, e celebrare il loro lavoro. Allo stesso tempo vogliamo lanciare un messaggio di unità e solidarietà tra le nazioni”. Un bel gesto che mostra come il mondo del calcio possa dare un netto contributo anche in questi momenti di grave difficoltà economica alle persone e a tutto il globo.